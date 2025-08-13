Fratelli d’Italia Cento propone una targa commemorativa per Carla Iberite, poetessa e anima gentile dei Giardini della Rimembranza

Il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Cento, composto dal Capogruppo Francesca Caldarone e i consiglieri Alessandro Guaraldi e Marco Pettazzoni, presenterà in Consiglio Comunale un Ordine del Giorno per installare una targa commemorativa in ricordo di Carla, figura indimenticabile della nostra comunità.

Carla, con il suo chiosco di gelati nei Giardini della Rimembranza, non era solo una commerciante: era un punto di riferimento umano e culturale. Con la sua voce gentile e la sua passione per la poesia, ha trasformato un semplice angolo verde in un luogo dell’anima, dove ogni sorriso e ogni parola lasciavano un segno.

Nel decimo anniversario della sua scomparsa, vogliamo restituire a Carla un tributo concreto. La targa, che sarà posizionata vicino al luogo dove un tempo sorgeva il suo chiosco, ricorderà a tutti che la bellezza di una comunità nasce anche dalle persone semplici e straordinarie che, ogni giorno, la arricchiscono con piccoli gesti e parole sincere.

Come recita un verso che ben rappresenta il suo spirito:

“Una briciola già mi sfama, una nota mi rallegra, un seme lo dono alla terra.”

Carla ha donato semi di gentilezza e amore che, ancora oggi, germogliano nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Fratelli d’Italia Cento ritiene che questo atto non sia solo un gesto simbolico, ma un impegno della comunità a non dimenticare le persone che hanno contribuito a rendere più umano e accogliente il volto della nostra città.

Mi piace: Mi piace Caricamento...