  • Mar. Dic 2nd, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

Fratelli d’Italia Cento: “Quante volte il regolamento contro il bullismo è stato realmente utilizzato?” Interrogazione in Consiglio

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Dic 2, 2025
Post letto da: 177

Sicurezza nelle scuole di Cento carente: situazione degenerata in un istituto superiore

Negli ultimi mesi, in un istituto superiore di Cento, si sono verificati episodi sempre più gravi che hanno generato forte preoccupazione tra famiglie, studenti e personale scolastico.

Si sono registrate risse frequenti, atti di bullismo reiterati, il ritrovamento di un coltello da cucina durante uno scontro tra studenti e, più recentemente, petardi esplosi contro altri ragazzi all’interno di un’aula.

Si tratta di fatti estremamente gravi, che avrebbero richiesto un intervento immediato e deciso da parte delle istituzioni preposte alla6 tutela della sicurezza e del benessere degli studenti.

Di fronte a tutto questo, il Sindaco e la dirigente continuano a ripetere che “va tutto bene”.

Probabilmente il primo cittadino è impegnato  a comparire sui giornali e a vantarsi del  regolamento contro il bullismo: un regolamento che, nella realtà, non risulta essere stato applicato nei casi più critici.

È facile mostrarsi davanti ai media.

Molto meno facile è assumersi la responsabilità di far rispettare le regole.

E allora la domanda è semplice e verrà posta tramite un’interrogazione comunale dal Gruppo Fratelli d’Italia:

Quante volte il regolamento contro il bullismo è stato realmente utilizzato?

Quanti provvedimenti concreti sono stati presi contro chi mette a rischio la sicurezza di studenti e insegnanti?

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Pratiche sanitarie online, dal 3 dicembre il nuovo Portale del Cittadino sul sito www.ausl.fe.it
Dic 2, 2025 Comunicato AUSL FE
Cronaca
Presentata la nuova maglia speciale della Benedetto XIV
Dic 2, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
CENTO: Serata su sicurezza idraulica del territorio – video sul canale YouTube
Dic 1, 2025 Giuliano Monari

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca