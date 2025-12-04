FRATELLI D’ITALIA – CENTO: SINDACO ACCORSI, “BASTA PRIORITÀ SBAGLIATE”

A questo punto è impossibile ignorarlo: il Sindaco Accorsi sembra più impegnato a curare la propria immagine che a governare la città.

Mentre i cittadini fanno i conti con strade piene di buche, edifici scolastici che aspettano manutenzioni da anni e servizi che arrancano, l’amministrazione continua a spendere denaro pubblico in operazioni di pura vetrina.

Non bastava il giornalino istituzionale trasformato in un catalogo permanente di autocelebrazione. Adesso arrivano 9.000 euro per “gestire” i social del Comune per la Pinacoteca e addirittura 15.000 euro per comunicare la chiusura del Ponte Nuovo.

Sembra che l’unica emergenza percepita da chi governa sia quella di apparire, non quella di intervenire.

È difficile chiamarle scelte amministrative: sembrano più tentativi disperati di raddrizzare l’immagine, mentre Cento continua a precipitarsi tra problemi che tutti vedono… tranne chi dovrebbe risolverli.

Le strade restano pericolose, le scuole trascurate, i servizi al minimo. Ma almeno i social del Comune saranno in ordine, evidentemente.

Il messaggio che arriva ai cittadini è chiaro e sconcertante: la priorità non è il territorio, ma la narrazione.

Ma la narrazione non tappa le buche. Non mette in sicurezza le scuole. Non risolve i problemi. E soprattutto non può occultare ancora a lungo il distacco crescente tra chi amministra e i bisogni reali della comunità.

I cittadini meritano molto di più di una vetrina ben lucidata.

Per questi motivi, il gruppo Fratelli d’Italia Cento prosegue nella scelta di non utilizzare la propria pagina del giornalino comunale, in segno di protesta: non intendiamo spendere neppure un centesimo dei soldi dei cittadini centesi per alimentare uno strumento che riteniamo distante dalle reali esigenze della comunità.

