Fratelli d’Italia Cento: “Sul futuro di VM serve il coinvolgimento di tutti”

Lunedì 15 in Regione si terrà un incontro alla presenza del Vicepresidente Vincenzo Colla, il Sindaco di Cento, il rappresentante della Provincia e le sigle sindacali per valutare l’acquisizione di VM da parte di Marval. VM ricordiamo esser una realtà produttiva fondamentale per il nostro territorio e per centinaia di lavoratori.

Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Cento Alessandro Guaraldi, Marco Pettazzoni e Francesca Caldarone affermano: “Non possiamo nascondere il rammarico per non essere stati coinvolti dall’amministrazione prima di questo importante incontro. Si tratta infatti di un passaggio decisivo per il futuro di tante famiglie e dell’economia locale, che meriterebbe la più ampia condivisione istituzionale”.

Continua il Consigliere e Vicepresidente della Provincia Alessandro Guaraldi:

“Nonostante ciò, grazie al ruolo di Vicepresidente della Provincia di Ferrara, sarò comunque presente, questa acquisizione non toccherà solo l’economia centese, ma avrà un impatto forte su tutta la Provincia ed in particolar modo sull’alto ferrarese.

Il nostro atteggiamento, come opposizione, rimane chiaro: non vogliamo limitarci alla critica, ma intendiamo offrire collaborazione, proposte e senso di responsabilità. Le sorti dei lavoratori e della nostra città vengono prima delle divisioni politiche.

Conclude Guaraldi:

“Tendiamo quindi la mano, con spirito costruttivo, affinché le istituzioni locali e regionali possano lavorare insieme, senza esclusioni, per garantire un futuro solido e sicuro a VM e soprattutto a tutti i cittadini che lavorano all’interno di questa realtà. È necessario capire il piano industriale di Marval per aver chiaro il futuro del territorio e dei lavoratori.”

