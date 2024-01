Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Avanti Cento “serve chiarezza sulla gestione degli eventi natalizi e mancata festa della Befana

COMUNE E PROLOCO, SERVE CHIAREZZA

Dopo le festività Natalizie ed il botta e risposta sulla mancata festa della befana tra Amministrazione Comunale e Pro Loco intervengono le opposizioni. Spiegano i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega, Avanti Cento e Forza Italia:<<Abbiamo seguito tramite i vari comunicati stampa la diatriba tra Amministrazione e Proloco di Cento. Di certo i bambini non hanno visto arrivare la befana. Il ruolo di Consiglieri di opposizione ci impone il controllo dell’amministrazione.

Ora bisogna fare chiarezza, i cittadini devo sapere cosa è realmente accaduto, lo dobbiamo in particolar modo ai bambini.>>Continuano poi i rappresentanti:<<Siamo certi che la trasparenza sia un principio fondamentale per ogni Amministrazione, per questo, tramite i nostri rappresentanti in Consiglio Comunale, chiederemo la convocazione congiunta delle commissioni competenti, invitando i rappresentanti di Pro Loco, per permettere alla cittadinanza di capire cosa stia succedendo. Tante sono le delucidazioni che chiederemo all’Amministrazione, dalla gestione del Natale fino alla “mancata befana”, non possiamo permetterci come Consiglieri, ma soprattutto come cittadini, che a rimetterci siano sempre i centesi.>>

