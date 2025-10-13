Fratelli d’Italia, presenterà un ODG a tutela della Stampa Locale, attaccata dal sindaco Accorsi

Il sindaco Edoardo Accorsi ha deciso di usare la sua pagina istituzionale per attaccare frontalmente alcune testate locali, colpevoli – a suo dire – di aver fatto il loro lavoro: riportare una notizia che ha suscitato legittime preoccupazioni tra le famiglie del nostro territorio.

Le parole utilizzate sono di una gravità inaccettabile: Accorsi parla di chi “avvelena i pozzi”, di “clamore costruito ad arte”, di pagine che “scelgono di alimentare paura e diffidenza invece che partecipazione”. È un attacco diretto, scomposto e profondamente arrogante nei confronti di chi esercita, con dedizione e spesso senza tutele, il mestiere di informare.

Se si è generato allarme tra genitori e cittadini è anche perché l’Amministrazione non ha saputo gestire con trasparenza, tempestività e chiarezza la comunicazione su un tema delicatissimo come quello del dimensionamento scolastico. Invece di assumersi le proprie responsabilità, il sindaco sceglie la strada più facile: dare la colpa alla stampa.

E Non è la prima volta.

È ormai evidente la linea politica di questa amministrazione: tagliare fuori chi non si allinea. Dopo aver tolto fondi e spazi alle testate locali con il giornalino comunale, ora si passa all’attacco pubblico, cercando di screditare chiunque racconti ciò che a lui dà fastidio.

Questo è censura e mania di controllo.

Siamo di fronte a un pericoloso scivolone verso una gestione del potere che considera il dissenso un nemico, e la libera informazione un ostacolo da colpire. Ma questo non lo possiamo accettare. Perché la stampa locale è presidio di democrazia, è voce dei cittadini, è diritto alla trasparenza.

Come Gruppo Consiliare, Fratelli d’Italia condanna con forza questo attacco ingiustificato e vergognoso.

E, con altrettanta forza, esprime piena solidarietà a tutte le testate locali, ai giornalisti, alle pagine di informazione che – ogni giorno – scelgono di raccontare, spiegare e vigilare, anche quando fa comodo a pochi.

Perché senza stampa libera, non c’è comunità libera.

Capogruppo Francesca Caldarone

