FUGGE DOPO AVER CAUSATO UN INCIDENTE STRADALE CON LESIONI: RESPONSABILE INDIVIDUATO E DENUNCIATO

In un primo tempo aveva cercato di sviare le proprie responsabilità indirizzandole su di un presunto conoscente, tornato nel frattempo all’estero ma, messo alle strette sulla base di quanto emerso dalle indagini e su consiglio del proprio avvocato, ammetteva di trovarsi egli stesso alla guida del veicolo al momento dell’incidente. Qualche giorno prima, a San Giorgio di Piano, alla guida di un’auto di grossa cilindrata aveva urtato un altro veicolo, condotto da una giovane mamma, con a bordo il figlioletto di appena otto mesi, per fortuna illeso, per poi allontanarsi senza fornire i propri dati e prestare soccorso agli occupanti dell’altro veicolo. Grazie agli elementi raccolti e ai fondamentali spunti investigativi messi a disposizione dal sistema di videosorveglianza comunale con tecnologia Targasystem, i nostri agenti sono però riusciti a risalire all’auto. L’esame del veicolo consentiva poi di verificare la presenza sullo stesso di leggeri danni compatibili con quelli subiti dall’altra auto. In un primo tempo il responsabile aveva cercato di incolpare del fatto una terza persona per poi ammettere le sue responsabilità. Per questo è stato denunciato per fuga in caso di incidente stradale con lesioni e omissione di soccorso

