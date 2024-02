Futuro ancora incerto per l’ospedale? Prorogata la commissione fino al 31 ottobre 2024

di Marco Cevolani

Il consiglio comunale, nell’ultima riunione del 31 gennaio ha deliberato di prorogare al 31/10/2024 la scadenza della Commissione Consiliare Speciale Temporanea denominata “Commissione Ospedale”, istituita con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 22/05/2023, dato atto che in data 22/01/2024, la conferenza dei Capi Gruppo ha espresso la volontà di prorogare al 31/10/2024 la durata della Commissione in oggetto, non essendo ancora

conclusi i relativi lavori.

