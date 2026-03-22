GALEAZZA PEPOLI: Infortunio ad un giocatore durante la partita, elitrasportato a Cona

Avrebbe avuto uno scontro abbastanza violento con una altro giocatore della squadra avversaria il calciatore che oggi pomeriggio, verso il termine della gara (finita 3 a3), a causa del forte dolore dopo il contrasto ha dovuto essere soccorso dal 118. Considerata la tipologia del trauma costale, il personale dell’ambulanza intervenuta sul campo ha allertato l’elisoccorso per un trasporto più agevole. Il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cona per i controlli medici del caso. Notizia in aggiornamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...