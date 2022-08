Ancora un incidente. Stavolta lo scontro è avvenuto tra un’auto e un ciclista. Il ciclista è stato travolto dall’auto attorno alle 21.00 di ieri in Via Conunale di Gavello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cento. Le cause sono in corso di accertamento. Il ciclista è stato portato all’ospedale di Cona, non in pericolo di vita.

