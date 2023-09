Guardia di Finanza

Comando Provinciale Ferrara

Comunicato stampa Ferrara, 25/09/2023

GDF: CAMBIO AL VERTICE DELLE FIAMME GIALLE FERRARESI.

IL COL. GABRIELE SEBASTE SUBENTRA AL COL. COSIMO d’ELIA.

Si è svolta nell’odierna mattinata, presso la caserma “Fin. B. Bolognesi” di Ferrara, la

cerimonia interna di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale della Guardia di

Finanza di Ferrara.

Alla presenza del Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano

Maccani e di una rappresentanza di personale dei Reparti dipendenti e della Sezione ANFI

di Ferrara, il Colonnello Cosimo d’Elia, destinato a ricoprire il prestigioso incarico di Capo di

Stato Maggiore presso il Comando Regionale Emilia Romagna, ha passato le consegne del

Comando Provinciale di Ferrara al Colonnello Gabriele Sebaste.

Nel suo discorso di commiato, il Col. d’Elia ha ringraziato i militari del Comando Provinciale

e di tutti i Reparti dipendenti per l’eccellente lavoro svolto nel precedente quinquennio –

attraversato dalla gravissima emergenza sanitaria – nel corso del quale sono stati raggiunti

significativi risultati nel comparto tutela delle Entrate e della spesa Pubblica a tutela e

salvaguardia dell’economia e del mercato nel territorio ferrarese.

II Colonnello Gabriele Sebaste durante il suo intervento ha invece assicurato impegno e

collaborazione costante con le altre Istituzioni presenti sul territorio per garantire continuità

all’attività delle Fiamme Gialle ferraresi quale presidio di legalità economico finanziaria a

tutela dei cittadini e delle imprese della provincia che operano nel rispetto delle regole.

Il Comandante Regionale Emilia Romagna, infine, ha formulato parole di apprezzamento per

il lavoro svolto dal Col. D’Elia durante il suo periodo di permanenza a Ferrara ed ha rivolto il

proprio benvenuto al Col. Sebaste, augurandogli un proficuo lavoro.

Il Colonnello Gabriele Sebaste, 48 anni, è originario della provincia di Lecce ed è coniugato

con due figli. Ha fatto il suo ingresso nell’Accademia di Bergamo nel 1995 ed ha conseguito

lauree in giurisprudenza, scienze politiche e scienza della sicurezza economico finanziaria.

Nel corso della sua carriera di Ufficiale ha ricoperto diversi incarichi di comando presso

Reparti operativi dislocati in diverse regioni italiane – l’ultimo dei quali presso il Nucleo di

Polizia Economico Finanziaria di Varese, nonché di staff presso il Comando Generale del

Corpo, oltre che di docenza nei primari Istituti di formazione della Guardia di Finanza.

