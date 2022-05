GDF FERRARA: AUMENTI CARBURANTI, INTENSIFICATI I CONTROLLI PER TUTELARE I CONSUMATORI E MONITORARE IL MERCATO CONTRO LE SPECULAZIONI

I finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara, a partire dalla metà dello scorso mese di

marzo, hanno eseguito 52 controlli e sanzionato 15 gestori di impianti stradali.

Le attività condotte dai Reparti territoriali della provincia hanno riguardato la posizione di

alcuni gestori di stazioni di servizio risultati inadempienti all’inoltro delle comunicazioni

periodiche dei prezzi dei carburanti all’Osservatorio istituito presso il Ministero dello

Sviluppo Economico, che permette ai consumatori di consultare in tempo reale i prezzi di

vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel

territorio nazionale.

I controlli delle Fiamme Gialle ferraresi hanno riguardato, inoltre, la corretta

pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti “alla pompa”, attraverso la verifica della

corrispondenza tra il valore effettivamente praticato e quello indicato alla clientela, nonché

le modalità di esposizione della cartellonistica, sia sulla carreggiata stradale che all’interno

delle stazioni di rifornimento.

Sono 8 le violazioni constatate in capo a distributori stradali per omessa comunicazione

al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati per ogni tipo di carburante

commercializzato, con sanzioni amministrative per oltre 24.000 euro.

Sono invece 7 i gerenti di stazioni di servizio sanzionati in materia di “pubblicità”, alcuni

per mancata esposizione, in modo visibile dalla carreggiata stradale, dei prezzi praticati

al consumo e altri per irregolare pubblicizzazione e/o discordanza tra i prezzi esposti e

quelli praticati ai consumatori. Le sanzioni amministrative elevate ammontano ad oltre

21.000 euro.

Le attività rientrano nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, motivo per

cui l’attenzione della Guardia di Finanza nel settore della commercializzazione dei prodotti

energetici è volta ad assicurare il rispetto della normativa in tema di trasparenza dei prezzi,

per tutelare sia le famiglie sia le imprese da eventuali speculazioni derivanti dall’attuale

situazione di instabilità dei mercati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...