GDF FERRARA: CELEBRATA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE LA GIORNATA A SOSTEGNO DELLA LOTTA CONTRO LE LEUCEMIE

Mercoledì 26 febbraio, presso la Caserma “Finanziere Bruno Bolognesi”, alla presenza del Prefetto di Ferrara, Dott. Massimo Marchesiello, si è tenuta una giornata di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo, del sangue e del plasma, organizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dalle sezioni provinciali dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Associazione Italiana di Volontari del Sangue ed Associazione Donatori Midollo Osseo. L’iniziativa, rivolta ai numerosi giovani finanzieri in forza ai Reparti del ferrarese, ha rappresentato un importante momento nel corso del quale le Associazioni hanno esposto le attività di volontariato quotidianamente svolte. Dopo i saluti iniziali del Prefetto e del Comandante Provinciale, Col. Gabriele Sebaste, sono intervenuti il Direttore del Reparto di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Prof. Antonio Cuneo, il Vice Presidente Provinciale AVIS, Prof. Gabriele Anania, il Presidente della locale sezione AIL – Gian Marco Duo e la Presidente di ADMO Ferrara, Dott.ssa Teresa Grappa. Gli illustri relatori hanno affrontato diverse tematiche principalmente incentrate sulle malattie del sangue sottolineando quanto sia fondamentale il costante progresso della scienza per dare, attraverso nuove e più efficaci terapie, speranze di vita ai malati. L’iniziativa ha anche visto la presenza di alcuni pazienti trapiantati di midollo e degli stessi donatori, che hanno reso personale testimonianza su quanto sia importante il contributo dei giovani che, con un atto di generosità ed altruismo, possono contribuire ad alleviare le sofferenze di chi è colpito da tali gravi malattie che molte volte non risparmiano i bambini. L’iniziativa testimonia come i valori solidaristici delle Associazioni intervenute siano anche patrimonio di tutti i militari della Guardia di Finanza che sostengono, da sempre, coloro che attraverso l’opera di volontariato si prodigano per aiutare concretamente il prossimo in difficoltà.