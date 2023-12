GDF FERRARA: IL COMANDANTE REGIONALE EMILIA ROMAGNA IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI FERRARA

Nella mattinata odierna, il Comandante Regionale Emilia Romagna,

Generale di Divisione Ivano Maccani, ha fatto visita alla Caserma “Finanziere

Bruno Bolognesi” di via Palestro, sede del Comando Provinciale, del Nucleo

di Polizia Economico – Finanziaria e del Gruppo di Ferrara.

L’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello

Gabriele Sebaste e, successivamente, ha incontrato i rappresentanti

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Ferrara elogiandone la

meritoria attività sociale svolta a sostegno della collettività nonché il legame

imprescindibile tra le generazioni dei Finanzieri, in servizio e in congedo.

In tale contesto il Generale Maccani ha anche incontrato una rappresentanza

dei militari in servizio nella provincia estense ai quali ha illustrato nel dettaglio

le iniziative intraprese per assicurare il benessere del personale nonchè per

migliorare l’efficacia del dispositivo operativo in ambito regionale. In

particolare è stata analizzata l’attività fino ad ora svolta dai “Gruppi di lavoro”

istituiti a livello regionale con il precipuo compito di individuare e contrastare

tutte le forme gravi d’illegalità presenti nel territorio – con particolare riguardo

a quelle che interessano i distretti economici presenti nel ferrarese,

esprimendo, nel contempo, il proprio apprezzamento per la dedizione e

l’impegno quotidianamente profuso a tutela della sicurezza economico –

finanziaria della collettività.

Nell’occasione il Comandante Regionale ha anche consegnato ai militari che

si sono particolarmente distinti in servizio i brevetti relativi alle ricompense di

ordine morale concesse nel corrente anno.

Nel prosieguo della visita il Generale Maccani si è intrattenuto con tutti gli

Ufficiali e i Comandanti dei Reparti con i quali, nell’ambito di un briefing

operativo, sono stati approfonditi gli aspetti salienti della realtà socio –

economica della provincia, gli esiti dei servizi conclusi con un focus sulle

attività avviate nei vari settori d’interesse istituzionale, nonché tematiche

afferenti il personale e le infrastrutture.

