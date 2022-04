GDF FERRARA: IL COMANDANTE REGIONALE EMILIA ROMAGNA IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI FERRARA

Nella mattinata odierna, il Comandante Regionale Emilia Romagna,

Generale di Divisione Ivano Maccani, ha fatto visita alla Caserma “Fin. Bruno

Bolognesi” di via Palestro, sede del Comando Provinciale, del Nucleo di

Polizia Economico – Finanziaria, del Gruppo e della Compagnia di Ferrara.

L’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello

Cosimo d’Elia e, successivamente, ha incontrato una rappresentanza del

personale in servizio, illustrando le iniziative in corso per il benessere del

personale e per migliorare l’efficacia operativa, esprimendo il proprio

ringraziamento per la dedizione e l’impegno quotidianamente profuso a tutela

della collettività, nonché alcuni componenti dell’A.N.F.I. – Associazione

Nazionale Finanzieri d’Italia – di Ferrara, elogiandone la disponibilità e

l’attaccamento che tuttora li lega ai valori fondanti del Corpo.

Successivamente si è intrattenuto con tutti gli Ufficiali e i Comandanti dei

Reparti con i quali, nell’ambito di un briefing operativo, sono stati approfonditi

gli aspetti salienti della realtà socio – economica della provincia, gli esiti dei

servizi conclusi e i possibili sviluppi delle diverse attività in corso rientranti nei

tre obiettivi strategici affidati alla vigilanza del Corpo, quali il contrasto

all’evasione e alle frodi fiscali, l’indebita percezione di contributi pubblici e il

contrasto alla criminalità economica e finanziaria, che alterano le regole del

mercato e sottraggono risorse ai bilanci pubblici.

Nel corso della mattinata il Generale di Divisione Ivano Maccani ha anche

incontrato il Prefetto, Dott. Rinaldo Argentieri, e il Procuratore Capo della

Repubblica di Ferrara Dott. Andrea Garau, i quali hanno espresso il vivo

compiacimento per le diverse attività svolte dalle Fiamme Gialle ferraresi ed

elogiato il ruolo e le peculiarità della Guardia di Finanza quale polizia

economico – finanziaria e polizia giudiziaria a tutela degli interessi del Paese

e dell’Unione Europea.

