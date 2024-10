GDF FERRARA: IMPORTAVANO ACCIAIO DALLA CINA EVADENDO I TRIBUTI DOGANALI. SEQUESTRO DA CIRCA 2,4 MILIONI DI EURO – il video sul canale youtube

Su richiesta dell’European Pubblic Prosecutor’s Office (EPPO) di Bologna, la Guardia di

Finanza di Ferrara ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie,

di importo pari a circa 2,4 milioni di euro, emesso nei confronti di due società operanti nella

commercializzazione di bobine di acciaio inossidabile.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ferrara ha disposto la misura al termine

di indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ferrara che hanno

interessato gli amministratori delle imprese, una con sede nel capoluogo estense e l’altra a

Varese, che si sarebbero rese responsabili di una rilevante frode doganale.

Le investigazioni, sviluppate attraverso l’analisi di documentazione sottoposta a sequestro

nel corso di perquisizioni (eseguite in diverse città italiane tra le quali, oltre a Ferrara e

Varese, Milano e La Spezia) ed attività di intercettazione, hanno fatto emergere, nell’ambito

di oltre 110 operazioni di importazione di acciaio, la falsità delle dichiarazioni presentate

all’Agenzia delle Dogane estense con riferimento all’origine del prodotto.

In particolare i tre responsabili delle imprese, che risultano indagati per i reati di

contrabbando doganale e falsità ideologica, avrebbero falsamente attestato la provenienza

coreana dell’acciaio quando in realtà il prodotto risulta di origine cinese. Attraverso tale falsa

rappresentazione le imprese italiane avrebbero irregolarmente fruito dell’esenzione dal

pagamento dei tributi doganali, prevista per la merce originaria dalla Corea del Sud, in luogo

del tributo che grava su quelle provenienti dalla Cina (c.d. dazio anti dumping), ottenendo

così un illecito risparmio di circa 2,4 milioni di euro.

Le società coinvolte rispondono della responsabilità amministrativa da reato trattandosi di

illeciti commessi dagli amministratori nell’interesse delle stesse imprese che sono risultate

prive di validi presidi richiesti dalla Legge proprio per prevenire la commissione di specifici

reati, tra i quali il contrabbando che è oggetto di addebito da parte dell’Autorità giudiziaria.

In sede di esecuzione del provvedimento è stata rinvenuta l’intera somma di quasi 2,4 milioni

di euro depositata sui conti societari, che è stata sequestrata insieme ad alcune bobine di

acciaio già cautelate dai finanzieri ferraresi – nel corso delle perquisizioni effettuate nei mesi

scorsi- in quanto ritenute importate con la falsa documentazione.

L’intervento portato a termine dalla Procura Europea e dalla Guardia di Finanza ha

consentito di porre un freno ad una condotta che, oltre agli importanti aspetti di natura

evasiva, riverbera gravi effetti sul mercato del prezioso materiale in ragione della

concorrenza sleale che si genera.

Attraverso la pratica commerciale del “dumping”, infatti, le grandi imprese introducono nel

mercato europeo dei prodotti ad un prezzo inferiore rispetto a quello mediamente praticato

(in ragione di diversi fattori – prima fra tutti per i sussidi statali di cui godono le imprese extra

europee proprio per la produzione di determinate merci).

Per tali ragioni l’Unione Europea si avvale di strumenti di difesa del mercato interno, quali il

“dazio anti dumping”, che servono anche per tutelare le imprese rispettose delle regole.

In osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 188/2021, si rappresenta che il procedimento penale

è in fase di indagini preliminari e che, per il principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza

delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove

intervenga sentenza irrevocabile di condanna. La diffusione del presente comunicato stampa è stata

autorizzata dalla Procura Europea (EPPO), Ufficio di Bologna, in ottemperanza alle disposizioni del

richiamato D.Lgs. n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...