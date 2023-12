GDF FERRARA: LE FIAMME GIALLE DEL COMANDO PROVINCIALE DI FERRARA, IN VISITA PRESSO L’AVIS DI FERRARA PER SOSTENERE LE DONAZIONI DI SANGUE

Nel pomeriggio di martedì 12 dicembre, il Comandante Provinciale della

Guardia di Finanza di Ferrara, Col. Gabriele Sebaste, insieme al

Comandante del Gruppo, Ten. Col. Domenico Oliveto e al Comandante del

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Ten. Col. Riccardo Zorzut, hanno

fatto visita alla sede dell’AVIS di Ferrara, dove sono stati accolti dal

Presidente Provinciale, Davide Brugnati e dal Presidente Comunale, Sergio

Mazzini.

Nel corso del colloquio istituzionale, il Col. Sebaste ha riconosciuto

l’importante ruolo sociale e il costante e meritorio l’impegno profuso

dall’associazione avisina per promuovere le donazioni di sangue.

Peraltro, con il patrocino della Prefettura di Ferrara, l’AVIS di Ferrara sta

sostenendo presso tutte le Forze di polizia l’adesione di nuovi donatori.

L’iniziativa ha già incontrato un ampio consenso tra le Fiamme Gialle

ferraresi: sono oltre cinquanta i donatori iscritti.

Durante il colloquio è stata rimarcata la vicinanza delle Fiamme Gialle

ferraresi verso la Comunità, in stretta sinergia con i medesimi principi etici e

solidaristici che ispirano, da sempre, l’AVIS.

Ulteriori iniziative a favore della Comunità ferrarese verranno promosse in

futuro da AVIS e Guardia di Finanza allo scopo di sensibilizzare la

popolazione sull’importanza della donazione come gesto di solidarietà che

può contribuire a salvare la vita di altre persone.

