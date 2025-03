GDF FERRARA: SEQUESTRATI 250 LITRI DI BEVANDE ALCOLICHE E 320 DI PRODOTTO PETROLIFERO. SEGNALATI ALL’A.G. 3 RESPONSABILI

La Guardia di Finanza di Ferrara nel corso dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio provinciale ha effettuato due distinti interventi che si sono conclusi con il sequestro di oltre 250 litri di bevande alcoliche e di 320 litri di gasolio per autotrazione. Nel corso del primo controllo, eseguito dai militari del Gruppo di Ferrara all’interno di un emporio della zona Gad del capoluogo estense, sono state individuate, posizionate sui banchi di vendita e nel retro bottega, oltre 3.000 bottiglie contenenti liquori e superalcolici per un totale di oltre 250 litri. Dai successivi accertamenti è emerso che le bevande erano detenute e poste in vendita senza che fosse stato assolto il pagamento della tassa che grava su tali tipi di prodotto. Pertanto si è proceduto al sequestro dell’intero quantitativo e la titolare dell’esercizio commerciale, sprovvista di ogni titolo idoneo alla detenzione di alcolici, è stata segnalata alla Procura della Repubblica per la violazione di norme previste dal Testo Unico delle Accise. Sempre nell’ambito dello stesso dispositivo, il Gruppo di Ferrara ha effettuato controlli dei mezzi che trasportano merce sulle principali arterie stradali della provincia. Durante le attività si è proceduto all’ispezione di un veicolo, con a bordo due cittadini stranieri, nel quale sono state rinvenute 12 taniche contenenti gasolio per autotrazione per complessivi 300 litri. Il titolare del mezzo era sprovvisto di documenti che attestassero la provenienza dell’ingente quantitativo di prodotto che veniva trasportato in modo irregolare all’interno di un veicolo non omologato per quel genere di attività. Le successive attività eseguite anche presso l’abitazione del conducente del mezzo hanno portato al rinvenimento di ulteriori 20 litri dello stesso prodotto. L’intero quantitativo di gasolio è stato sequestrato e i due occupanti del mezzo sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria ferrarese per l’ipotesi di reato di ricettazione. Sono ora sono in corso le indagini per risalire alla provenienza dell’ingente quantitativo di carburante L’attività portata a termine dalla Guardia di Finanza di Ferrara conferma il costante impegno profuso nel contrasto ad ogni forma di illecito che interessa la vendita di particolari tipologie di prodotti, ossia quelli energetici ed alcolici, maggiormente esposti a condotte evasive delle imposte gravanti sugli stessi in ragione dei rilevanti volumi di vendita che sono in grado di generare.