GDF FERRARA: VISITA DEL COMANDANTE REGIONALE ALLE AUTORITA’ ED AI REPARTI DELLA PROVINCIA

Nella mattinata odierna il Comandate Regionale Emilia Romagna della Guardia di

Finanza, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita ai Reparti operanti nel

territorio della provincia estense.

Accompagnato dal Comandante Provinciale di Ferrara, Col. Gabriele Sebaste,

l’Ufficiale Generale ha incontrato i militari in servizio presso le Tenenze di Cento,

Comacchio e Codigoro ai quali ha rivolto parole di compiacimento e gratitudine per

la dedizione profusa nelle attività di servizio e la professionalità dimostrata

nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali.

Nel corso della stessa mattinata il Comandante Regionale si è anche recato a

Ferrara dove ha incontrato il Prefetto, S.E. Dott. Massimo Marchesiello ed il

Procuratore Capo della Repubblica di Ferrara Dott. Andrea Garau, ai quali ha

confermato la più ampia collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle,

ricevendo espressioni di stima ed apprezzamento per l’attività svolta dalla Guardia

di Finanza a tutela degli interessi economici e finanziari del Paese e dell’Unione

Europea.

Nel prosieguo della giornata, presso la Caserma “Finanziere Bruno Bolognesi”, ha

incontrato anche i militari del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico

– Finanziaria e del Gruppo che ha ringraziato per l’impegno assicurato al servizio

delle Istituzioni e dei cittadini ferraresi. Inoltre ai rappresentanti della locale sezione

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia ha inteso rivolgere sentimenti di stima

per l’importante opera di divulgazione dei valori e delle tradizioni del Corpo che

quotidianamente assicurano.

Il Comandante Provinciale, al termine della visita, a nome di tutti i finanzieri ferraresi

ha ringraziato il Comandante Regionale per la concreta vicinanza che riserva ai

Reparti che operano nella provincia ed ha assicurato sempre maggiore impegno

per garantire il fondamentale presidio di sicurezza economico finanziaria per tutto il

territorio estense.

