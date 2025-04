GDF FERRARA:SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA PER IL MONITORAGGIO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RICOSTRUZIONE POST-ALLUVIONE.

Nel pomeriggio di ieri 15 aprile, presso la caserma “Fin. Bruno Bolognesi”, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara hanno siglato un protocollo d’intesa che pone le basi per il rafforzamento del sistema di monitoraggio e vigilanza sulla realizzazione delle opere pubbliche connesse agli interventi di ricostruzione post-alluvione del maggio 2023. L’intesa, che ha visto protagonisti, quali sottoscrittori, il Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, dott. Stefano Calderoni, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Gabriele Sebaste, si colloca nel quadro dell’accordo già stipulato a livello centrale, nel dicembre 2023, tra il Commissario Straordinario pro-tempore alla ricostruzione, Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro. Con il memorandum protocollare il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza attuano un canale di collaborazione che mira a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dell’Unione Europea e dello Stato. L’intesa prevede infatti uno scambio di dati ed informazioni relativi agli interventi finanziati con le risorse destinate alla ricostruzione post-alluvione che consentirà ai Reparti del Corpo di effettuare attività di analisi utili ad orientare in maniera mirata i controlli verso tutti i soggetti economici che, sebbene formalmente in possesso dei requisiti per partecipare a gare d’appalto, presentano profili di rischio che richiedono maggiori approfondimenti investigativi. Nel commentare l’iniziativa, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza ha espresso piena soddisfazione, evidenziando il valore della collaborazione interistituzionale quale strumento di prevenzione a tutela della legalità, sottolineando come questa intesa rappresenti un presidio essenziale per garantire un utilizzo corretto ed efficace delle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione post-alluvione. Il Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara da parte sua ha posto in risalto l’importanza della intesa siglata con la Guardia di Finanza affermando che:”””La sicurezza idraulica del territorio è un tema strategico a livello nazionale che richiede non solo competenze tecniche ma anche integrità nella gestione delle risorse. Questo accordo ci consente di affiancare all’attività operativa sul campo un modello di collaborazione efficace, utile a prevenire criticità e garantire la piena tracciabilità degli interventi finanziati. Il confronto costante con la Guardia di Finanza rappresenta un elemento di valore aggiunto per una gestione trasparente e responsabile del nostro operato””””.