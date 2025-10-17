GdiF FERRARA: A CENTO SCOPERTI LAVORATORI “IN NERO” E SEQUESTRATI OLTRE 1.200 PRODOTTI NON SICURI

Nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio attuato in occasione dei principali eventi musicali ed enogastronomici che hanno ultimamente animato i comuni dell’alto ferrarese, i militari della Tenenza di Cento hanno eseguito interventi orientati al contrasto del sommerso da lavoro e della vendita di prodotti non sicuri. I controlli, effettuati presso numerosi esercizi commerciali, hanno consentito di accertare violazioni fiscali in materia di omesse certificazioni dei corrispettivi e di rilevare la presenza di n. 8 lavoratori impiegati dai datori di lavoro senza le prescritte comunicazioni obbligatorie. Per le attività commerciali, nelle quali la percentuale di lavoratori irregolari superava la soglia prevista dalla normativa di settore, è stata avanzata al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro la proposta di sospensione dell’attività d’impresa e nel contempo ai titolari dell’esercizio sono state contestate le sanzioni pecuniarie previste. Sul fronte della tutela del consumatore, i Finanzieri centesi hanno posto sotto sequestro oltre 1.200 articoli di merce non sicura in quanto risultata non conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”). In particolare, nel corso dei controlli sono stati rinvenuti oltre 950 articoli privi delle informazioni obbligatorie riguardanti la loro provenienza, la composizione, le modalità d’uso e le avvertenze sui possibili effetti collaterali. I prodotti, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e ritirati dalla libera vendita, mentre ai titolari delle attività commerciali è stata comminata una sanzione amministrativa superiore ai mille euro. Inoltre si è proceduto ad eseguire controlli presso negozi di vendita di prodotti cosmetici anche al fine di verificare il rispetto del Regolamento (UE) 2025/887 che, dal 1° settembre 2025, vieta la produzione e la commercializzazione di smalti e gel per unghie contenenti sostanze classificate come cancerogene (quali Trimethylbenzoyl – Diphenylphosphine Oxide e Dimethytolylamine). Nel corso delle ispezioni sono stati individuati e sequestrati oltre 160 smalti per unghie contenenti le suddette sostanze vietate, nonché ulteriori 150 prodotti cosmetici privi dell’indicazione dei relativi componenti in violazione della menzionata normativa europea. I risultati conseguiti testimoniano l’impegno costante e determinato della Fiamme Gialle della provincia estense nel contrasto al lavoro sommerso, all’evasione fiscale e alla commercializzazione di prodotti non sicuri o contraffatti.