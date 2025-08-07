GdiF FERRARA: ASSEGNATI OTTO ALLIEVI MARESCIALLI IN TIROCINIO PRATICO PRESSO I REPARTI FERRARESI.

Nell’ambito del piano di rafforzamento dei servizi di vigilanza previsti per la stagione estiva – predisposto di concerto con la Prefettura di Ferrara, sono stati temporaneamente assegnati ai Reparti del Comando Provinciale di Ferrara otto allievi marescialli del 95° corso “Argentera III”. I militari, frequentatori del secondo anno di studi presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila, saranno impiegati, per un periodo di due settimane, presso il Gruppo di Ferrara e le Tenenze di Comacchio e Codigoro dove svolgeranno tutte le ordinarie attività operative, con particolare riferimento ai servizi di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale organizzato e della commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti nonché alle ulteriori attività istituzionali finalizzate alla tutela del “Distretto turistico balneare” e alla salvaguardia della legalità economica sul territorio provinciale. Nel corso di un incontro svoltosi presso la caserma “Fin. Bruno Bolognesi”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, il Comandante Provinciale – Colonnello Gabriele Sebaste, ha accolto gli allievi marescialli rivolgendo loro un saluto e formulando i migliori auspici per il prosieguo della esperienza operativa in territorio estense ed anche in vista del loro futuro inserimento nei reparti di definitiva destinazione.