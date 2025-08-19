GdiF FERRARA: AVVICENDAMENTO AL COMANDO DELLA TENENZA DI CENTO: nuovo Comandante della Tenenza, il Luogotenente C.S. Massimo CIANETTI

Nella giornata del 18 agosto u.s., presso la caserma della Tenenza di Cento, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando del Reparto tra il Tenente Domenico SCHIOPPA ed il Luogotenente Cariche Speciali Massimo CIANETTI. L’Ufficiale, a sei anni dall’insediamento al comando della Tenenza e dopo quarant’anni di servizio, è stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età. In occasione della cerimonia, il Col. Gabriele SEBASTE ha ringraziato il Tenente SCHIOPPA per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida del Reparto, che hanno consentito di conseguire lusinghieri risultati operativi nel contrasto alle varie forme di illegalità economico-finanziaria. Il nuovo Comandante della Tenenza, il Luogotenente C.S. Massimo CIANETTI, originario della provincia di Rieti, ha prestato servizio per diversi anni presso il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Ferrara e successivamente presso il Gruppo di Ferrara ove ha da ultimo retto il comando del Nucleo Operativo. A quest’ultimo, il Comandante Provinciale ha rivolto un caloroso augurio per il prestigioso e delicato incarico assunto.