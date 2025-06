GdiF FERRARA: AVVICENDAMENTO AL COMANDO DELLA TENENZA DI CODIGORO.

Nei giorni scorsi, nella cornice della Caserma “Brig. Vincenzo Sermasi”, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando della Tenenza di Codigoro tra il Tenente Marco CARBONI ed il Luogotenente Cariche Speciali Aniello D’ANGELO. L’Ufficiale, a tre anni dall’insediamento presso il Reparto codigorese e dopo quarant’anni di servizio, è stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età. In occasione della breve cerimonia, il Col. Gabriele SEBASTE ha ringraziato il Tenente CARBONI per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida del Reparto, che hanno consentito di conseguire lusinghieri risultati operativi nel contrasto alle varie forme di illegalità economico-finanziaria. Il nuovo Comandante della Tenenza, il Luogotenente C.S. Aniello D’ANGELO, originario della provincia di Caserta, presta servizio da diversi anni presso il Reparto dove è responsabile della Squadra Operativa Volante. A quest’ultimo, nel corso dell’incontro, il Comandante Provinciale ha rivolto un caloroso augurio per il prestigioso e delicato incarico che assume in un Reparto impegnato nel controllo economico del territorio della fascia costiera della provincia estense.