GdiF FERRARA: CONTRABBANDO DI ALCOLICI. SEQUESTRATI OLTRE 1.200 LITRI E SEGNALATO UN RESPONSABILE.

La Guardia di Finanza di Ferrara nel corso delle attività di controllo economico del territorio, ha sottoposto a sequestro oltre 1.270 litri di alcolici, contenuti in oltre 21 mila contenitori, risultati privi del contrassegno che ne attesta l’assolvimento del pagamento della tassa (denominata accisa) gravante su tali prodotti. Nel corso di un servizio di controllo di veicoli commerciali, i militari del Gruppo di Ferrara hanno effettuato l’ispezione di un mezzo, condotto da un cittadino extracomunitario, che trasportava oltre677bottiglie e confezioni varie contenenti liquori e superalcolici (per un totale di oltre 73 litri) per i quali non risultava pagata l’accisa gravante sugli stessi. Le attività di controllo sono state estese anche presso il deposito della ditta (ubicato in altra regione) per la quale il conducente effettuava il trasporto. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti ulteriori prodotti dello stesso genere (per un totale di oltre 20.700 bottiglie) risultati pari a 1.200 litri. Al termine dell’intervento è stato sottoposto a sequestro l’ingente quantitativo di alcolici, per oltre 1.270 litri, e la titolare della ditta, sprovvista di ogni titolo idoneo alla detenzione e vendita di tale prodotto, è stata segnalata alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione di norme previste dal Testo Unico delle Accise. Il successivo sviluppo della vicenda interesserà anche gli aspetti fiscali e sarà finalizzato a definire compiutamente il giro d’affari realizzato mediante la condotta illecita. In osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 188 del 08 novembre 2021, si rappresenta che il procedimento penale è in fase di indagine preliminare e che, per il principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Inoltre la diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla competente Procura della Repubblica in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione.