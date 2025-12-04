GdiF FERRARA: DONI PER I BAMBINI RICOVERATI NEL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’ARCISPEDALE SANT’ANNA E PET THERAPY CON I CANI DELLE FIAMME GIALLE

Nella mattinata odierna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanzia di Ferrara, con al seguito un’Unità Cinofila del Comando Provinciale di Bologna, unitamente all’Associazione AIL di Ferrara, ha fatto visita ai piccoli pazienti dei Reparti Pediatrici dell’Ospedale di Cona. Erano presenti il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, Colonnello Gabriele Sebaste, il Presidente di AIL FERRARA ODV (Associazione Italiana Contro Leucemie Linfomi e Mielomi), Gian Marco Duo e una rappresentanza del personale sanitario dei reparti pediatrici. La delegazione ha fatto visita ai piccoli pazienti dei Reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica, al Day Hospital Oncoematologico e al Pronto Soccorso Pediatrico. Oltre ai piccoli degenti hanno presenziato anche la Dott.ssa Agnese Suppiej, il Dott. Claudio Vella, la Dott.ssa Damiana De Padova, la coordinatrice di Pediatria Franca Mazzini, gli infermieri e i collaboratori che hanno parlato del loro impegno quotidiano per la cura dei bambini affetti da patologie ematologiche ed oncologiche. Nel corso della visita ai bimbi ricoverati sono stati distribuiti diversi gadget istituzionali della Guardia di Finanza quali penne, matite, album da colorare, la rivista a fumetti “Finzy” ed altri piccoli doni. Inoltre i finanzieri hanno allietato la giornata dei piccoli pazienti con la presenza di un’unità cinofila che ha portato nei Reparti pediatrici il pastore tedesco di nome Jeri. Al termine della visita a tutti i piccoli ricoverati è stato rilasciato l’attestato di “Istruttore per un giorno”. L’iniziativa è frutto dell’impegno e della determinazione del presidente e di tutti i volontari di AIL FERRARA.ODV. L’Associazione, attiva da anni all’interno della struttura ospedaliera dove ha la propria sede, svolge quotidianamente attività di supporto ai pazienti affetti da patologie ematologiche e ai loro familiari, promuovendo al contempo la ricerca scientifica. Nel corso del 2025, AIL Ferrara ha destinato 145.000 euro a progetti di ricerca, finanziando 4 assegni di ricerca e 1 borsa di studio, sostenendo le quote associative GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto) e FIL (Fondazione Italiana Linfomi) e acquistando strumenti fondamentali per il laboratorio, tra cui uno schermo, reagenti e un termociclatore, contribuendo così a migliorare la qualità della diagnostica e delle attività di ricerca. L’impegno dell’associazione si è esteso anche all’assistenza diretta ai pazienti: da gennaio a novembre sono stati effettuati 338 trasporti, di cui 171 fuori provincia, per garantire l’accesso a visite, terapie e controlli. Sono stati inoltre assicurati il supporto di due psicologhe per i pazienti dell’Ematologia e dell’Oncoematologia pediatrica, un progetto di estetica oncologica, numerose attività di sensibilizzazione anche nelle scuole e il sostegno a 7 nuclei familiari nelle loro necessità quotidiane. Tutte queste attività sono rese possibili grazie all’impegno dei volontari AIL, che con dedizione e passione garantiscono la continuità dei servizi e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.