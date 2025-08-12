  • Mar. Ago 12th, 2025

Cronaca

GdiF FERRARA: NUOVA OPERAZIONE CONGIUNTA DELLA QUESTURA, DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA LOCALE

DiGuardia di Finanza

Ago 12, 2025
In esecuzione del piano disposto dalla Prefettura di Ferrara, è scattato un nuovo intervento straordinario congiunto di tutte le Forze di Polizia del capoluogo estense con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di illecito. Il servizio di controllo, che ha interessato le aree situate nei pressi della località di Viale Cavour, giardini di Viale Cavour, Piazzale della Stazione, Piazza Castellina, Via Cassoli e Via Ortigara con particolare attenzione alla zona di Via IV Novembre, Piazza Cacciaguida e zone limitrofe, ha visto impegnate pattuglie della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Locale “Terre Estensi”. Nel corso delle attività sono state sottoposte a controlli n. 35 autovetture e 75 persone (di cui n. 30 di nazionalità straniera e n. 15 con precedenti di polizia). Al termine delle operazioni, condotte anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale, sono stati segnalati alla Prefettura anche 2 soggetti trovati in possesso, per uso personale, di piccole quantità di sostanza stupefacente (del tipo marijuana e hashish).

Guardia di Finanza

