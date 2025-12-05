GdiF FERRARA: RICICLAGGIO DI DENARO NEL FERRARESE. SEQUESTRATI OLTRE 30 IMMOBILI TRA APPARTAMENTI E CAPANNONI. video sul canale YouTube

Le Fiamme Gialle estensi hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni, emesso dal Tribunale di Ferrara su richiesta della locale Procura, nei confronti di due cittadini di nazionalità estera, da tempo residenti ad Argenta (FE), che si sarebbero resi responsabili dei reati di autoriciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita, segnatamente da appropriazione indebita. Le indagini condotte dai militari della Tenenza di Comacchio hanno fatto luce sulla condotta posta in essere dal principale responsabile, titolare di imprese operanti nella provincia ferrarese, che avrebbe illecitamente trattenuto per sé la somma di circa 500.000 euro elargita da una compagnia assicurativa a favore degli eredi di un suo connazionale (deceduto in un grave sinistro stradale) che hanno presentato denuncia-querela. Gli accertamenti eseguiti dalle fiamme gialle comacchiesi, finalizzati a rilevare le modalità di impiego delle somme sottratte agli eredi, hanno consentito di rilevare che, attraverso due società, sono stati acquistati numerosi beni immobili (28 appartamenti, e 5 tra box e depositi industriali di rilevanti dimensioni) per finalità speculative, atteso che buona parte di essi venivano affittati a connazionali presenti in quelle zone. Al termine delle indagini sono stati individuati e sottoposti a sequestro i suddetti beni. L’operazione portata a termine conferma il costante impegno posto in campo dalle fiamme gialle della provincia estense al fine di intercettare e reprimere ogni forma di inquinamento dell’economia legale e per salvaguardare imprese e cittadini onesti che, come nel caso scoperto, sono vittime di gravi reati. In osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 188 del 08 novembre 2021, si rappresenta che il procedimento penale è in fase di indagine preliminare e che, per il principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Inoltre la diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla competente Procura della Repubblica in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione.