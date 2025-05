GdiF FERRARA: SCOPERTI 9 LAVORATORI IN NERO PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI DELLA PROVINCIA

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del lavoro sommerso, ha eseguito interventi presso esercizi commerciali della provincia estense. I controlli sono stati eseguiti durante le recenti festività (in particolare nel periodo dal 24 aprile al 01 maggio) da parte di tutti i Reparti ferraresi ed hanno interessato le attività commerciali ubicate nel capoluogo estense ed a Bondeno, Riva del Po, Comacchio, Copparo e Codigoro. Durante le ispezioni, che hanno riguardato complessivamente 20 esercizi, sono stati individuati 5 locali all’interno dei quali erano presenti 9 lavoratori in nero. Si tratta di personale, trovato intento ad eseguire attività, per il quale non era stata avanzata all’Inps la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Fra le situazioni più rilevanti si segnala quanto emerso nel corso dell’intervento effettuato presso un esercizio commerciale di Ferrara dove erano presenti complessivamente 4 lavoratori di cui 3 risultati in nero e solo 1 assunto regolarmente. Per tutti i trasgressori è stata avanzata la proposta di sospensione dell’attività (prevista nel caso di impiego di lavoratori irregolari pari o superiore al 10% della forza lavoro presente in azienda al momento dell’accesso) e si è proceduto alla contestazione di sanzioni (che variano da euro 1.950 a 11.700) per ciascun lavoratore risultato irregolare. Infine è stata notificata una diffida con la quale si impone ai datori di lavoro di regolarizzare i dipendenti risultati non in regola. L’intervento attuato dalle Fiamme Gialle ferraresi conferma l’impegno profuso quotidianamente nel contrasto al grave fenomeno dell’impiego di manodopera in nero, sia al fine di tutelare i diritti dei lavoratori che per eliminare quelle forme di illecita concorrenza che riverberano gli effetti distorsivi in danno degli imprenditori che operano nella legalità.