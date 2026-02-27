GdiF FERRARA: SEQUESTRATI 4 MILA ARTICOLI NON SICURI PER IL CARNEVALE

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ferrara, durante il periodo di Carnevale, hanno intensificato le attività di controllo volte a contrastare il fenomeno illecito della vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. Nel corso degli interventi, eseguiti durante tutto il mese di febbraio presso numerosi esercizi della provincia estense, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 4 mila prodotti (in prevalenza maschere, costumi, accessori e gadget vari) che risultavano non conformi agli standard previsti dalla normativa vigente. In particolare, la merce ritirata, per buona parte destinata ai bambini, risultava priva delle informazioni minime obbligatorie per il consumatore, delle indicazioni sull’origine e delle avvertenze d’uso, ovvero presentava caratteristiche potenzialmente pericolose per la salute. Al termine delle attività i Finanzieri hanno anche segnalato i titolari delle ditte responsabili delle violazioni alla competente Camera di Commercio per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste. L’attività della Guardia di Finanza di Ferrara si inserisce nel più ampio quadro della tutela della legalità economica, volta a salvaguardare la salute dei cittadini ed a proteggere il mercato dalla concorrenza sleale degli operatori che immettono nel circuito commerciale prodotti insicuri e a basso costo, danneggiando in tal modo il mercato e sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.