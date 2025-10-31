GdiF FERRARA: Tresignana (FE), SCOPERTA DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI PERICOLOSI. SOTTOPOSTA A SEQUESTRO UN’AREA.

I Finanzieri del Comando Provinciale Ferrara, nel corso di una attività volta al contrasto di reati ambientali perpetrati sul territorio estense, hanno individuato e sottoposto a sequestro un terreno di circa 2.300 metri quadrati, ubicato nel territorio del Comune di Tresignana (FE) – Frazione di Tresigallo, ove risultava depositato un rilevante quantitativo di rifiuti abbandonati, molti dei quali classificati come pericolosi. All’atto dell’intervento, eseguito con l’ausilio dei funzionari dell’Area Prevenzione Ambientale dell’ARPAE di Ferrara, i finanzieri del Gruppo hanno rilevato la presenza sul terreno di numerosi cumuli di rifiuti speciali e pericolosi, costituiti da isolanti di fibra minerale artificiale vetrosa, tubi al neon, circa 540 litri di olio motore esausto e batterie al piombo, ma anche lastre per coperture di tetti costituite da cemento amianto, pannelli in materiale isolante, nonché numerosi elettrodomestici fuori uso. Al termine delle attività, i soggetti ritenuti presunti responsabili delle condotte penalmente rilevanti, previste e punite dal Testo Unico Ambiente (D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006), sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Il successivo sviluppo della vicenda riguarderà gli eventuali aspetti di natura fiscale e sarà finalizzata a definire compiutamente il giro d’affari realizzato mediante la condotta illecita. In osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 188 del 08 novembre 2021, si rappresenta che il procedimento penale è in fase di indagine preliminare e che, per il principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Inoltre la diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla competente Procura della Repubblica in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione.

