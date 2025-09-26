GdiF FERRARA: VISITA DEL COMANDANTE REGIONALE ALLE AUTORITÀ PROVINCIALI ED AI REPARTI DELLE FIAMME GIALLE ESTENSI

Nella mattinata del 25 settembre il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita ai Reparti operanti nel territorio estense. Accompagnato dal Comandante Provinciale di Ferrara, Col. Gabriele Sebaste, l’Ufficiale Generale si è recato presso le Tenenze di Comacchio, Codigoro e Cento per incontrare i militari in servizio ai quali ha rivolto il proprio apprezzamento per la professionalità e l’impegno costantemente profuso, incoraggiandoli a mantenere un’azione operativa incisiva in tutti i settori di servizio istituzionali. Nel corso della stessa mattinata il Comandante Regionale, nel capoluogo estense, ha incontrato il Prefetto, Dott. Massimo Marchesiello ed il Procuratore Capo della Repubblica Dott. Andrea Garau, intrattenendosi in un clima di cordialità e di collaborazione istituzionale e ricevendo attestazioni di stima per l’operato delle Fiamme Gialle ferraresi. Nel prosieguo, presso la Caserma “Finanziere Bruno Bolognesi”, l’Ufficiale Generale ha incontrato i militari del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e del Gruppo che ha ringraziato per le attività di servizio portate a termine dall’inizio dell’anno, esortandoli a proseguire nell’importante e meritoria attività a tutela della legalità a servizio della popolazione ferrarese. Inoltre ai rappresentanti della locale sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia ha inteso rivolgere sentimenti di stima per l’opera di divulgazione dei valori e delle tradizioni del Corpo che quotidianamente assicurano, elogiandone la disponibilità e l’attaccamento che tuttora li lega ai valori fondanti della Guardia di Finanza. Successivamente, nel corso di un briefing operativo, il Comandante Provinciale, alla presenza di tutti gli Ufficiali, ha illustrato al Generale di Divisione le peculiarità socio-economiche della provincia estense nonché le principali attività operative in corso e concluse negli ultimi mesi. Al termine della visita il Colonnello Sebaste ha espresso, a nome di tutti i finanzieri ferraresi, un sentito ringraziamento al Comandante Regionale per le attenzioni che rivolge quotidianamente a tutti i Reparti della provincia estense.