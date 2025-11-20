  • Gio. Nov 20th, 2025

GdiF FERRARA: VISITA DI COMMIATO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI FERRARA, DR. ANDREA GARAU.

DiGuardia di Finanza

Nella mattinata del 20 novembre il Procuratore Capo della Repubblica di Ferrara, Dott. Andrea Garau, si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Ferrara per rivolgere un saluto di commiato in vista del suo collocamento in quiescenza dopo oltre 40 anni in magistratura. Ricevuto dal Comandante Provinciale di Ferrara, Col. Gabriele Sebaste, il Procuratore ha incontrato i Comandanti dei Reparti della provincia e i responsabili delle articolazioni operative, ai quali ha rivolto il proprio apprezzamento per la professionalità e l’impegno costantemente assicurati nel corso delle numerose attività d’indagine svolte sotto la sua attenta e professionale direzione nel corso degli anni. Al termine della visita il Colonnello Sebaste ha espresso, a nome di tutti i finanzieri ferraresi, un sentito ringraziamento al Procuratore per le attenzioni che ha sempre e costantemente rivolto al Corpo e per la profonda umanità riservata a tutti i militari in ogni occasione di incontro.

Guardia di Finanza

