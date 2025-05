Generali Italia inaugura la nuova sede dell’Agenzia Generale di Cento: Un nuovo punto di riferimento per la comunità, all’insegna dell’innovazione e della vicinanza al cliente

Ci sono luoghi che raccontano più di un indirizzo. La nuova sede dell’agenzia di Cento di Generali Italia, in via Ferrarese 94/A, è uno di questi: il risultato di un’unione, di una visione condivisa e di un impegno quotidiano a costruire protezione.

L’inaugurazione della struttura unificata, in via Ferrarese 94/A, sarà un momento speciale per celebrare una realtà rinnovata, profondamente radicata nel territorio. All’evento parteciperanno il sindaco di Cento Edoardo Accorsi ed i vertici di Generali Italia: il Chief Marketing & Distribution Officer Dott. Marco Oddone, il Responsabile Vendite Dott. Gabriele Tedesco, l’Area Manager Dott. Francesco Invernizzi e il Manager di zona Dott. Claudio Rossi.

La nuova sede è il frutto dell’accorpamento di due storiche realtà assicurative centesi, ubicate in precedenza nelle vie Matteotti e Leonardo da Vinci. Dal 19 ottobre 2023 la gestione è stata affidata agli agenti Enrico Mantovani, Umberto Rossi e Andrea Tomba, a capo di un team di 21

professionisti tra dipendenti e collaboratori commerciali. Il loro impegno quotidiano è guidato dall’ambizione di essere veri Partner di Vita per i clienti.

Il progetto della struttura unificata nasce ed evolve per rispondere nel migliore dei modi alle esigenze della comunità, in un contesto economico caratterizzato da un tessuto imprenditoriale vivace, dove le piccole e medie imprese rappresentano il cuore pulsante per l’artigianato, l’industria meccanica, l’agroalimentare e i servizi, con una spiccata capacità di adattamento all’innovazione. Generali è al loro fianco. Con oltre 10 milioni di clienti e più di 13.000 dipendenti, Generali Italia è tra i principali player assicurativi del Paese e parte del Gruppo Generali, uno dei maggiori assicuratori a livello mondiale con presenza in oltre 50 Paesi.

La nuova sede dell’Agenzia di Cento vuole essere non solo un centro di consulenza assicurativa, ma anche uno spazio accogliente e funzionale, pensato per rispondere alle esigenze di famiglie, professionisti ed imprese del territorio.

