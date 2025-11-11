Gianella (FdI): “Interrogazione urgente sullo svuotamento del Cavo Napoleonico. Perché nessuno è stato avvisato?”

Dopo la denuncia di Marco Falciano, Presidente dell’associazione di tutela ambientale UPE, Unione Pescatori Estensi, sul drastico svuotamento del Cavo Napoleonico, il caso arriva in Regione. Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gianella annuncia infatti un’interrogazione urgente per chiarire modalità, responsabilità e potenziali conseguenze ambientali dell’operazione. Commenta il Consigliere Gianella: “Quanto sta accadendo sul Cavo Napoleonico è inaccettabile. Un intervento così impattante, capace di modificare drasticamente un ambiente ricco di fauna, non può essere effettuato senza nessun preavviso. Tramite l’interrogazione chiederò chi ha deciso lo svuotamento, con quali motivazioni, quali valutazioni ambientali sono state effettuate preventivamente e perché non siano stati coinvolti gli attori che, come spesso accade nel periodo invernale, hanno collaborato a operazioni analoghe.” Continua Gianella: “Le associazioni del territorio hanno spesso garantito, gratuitamente, supporto per il recupero dei pesci in difficoltà e per il monitoraggio delle attività. Non avvisarle significa rinunciare a una rete di protezione indispensabile per ridurre l’impatto di operazioni delicate. Perchè operare in questo modo?” Conclude il Consigliere di FdI: “La gestione dei nostri corsi d’acqua deve essere seria, rispettosa e coordinata. Non possiamo trattare un canale vivo come una tubazione da svuotare a piacimento. Mi auguro che le risposte, ma soprattutto le soluzioni al problema, arrivino rapidamente. La tutela dell’ambiente, nello specifico della fauna acquatica, deve essere una priorità per tutti.”

