GIBERTI (Orgoglio Centese): “La Lega a Cento è morta nel 2021”

“Da ex Segretario di sezione che per 10 anni ha fatto crescere un gruppo che era il più grande della storia della Lega di Cento, so bene che che la Lega ha smesso di esistere nel 2021 con la fuoriuscita di tutto il gruppo, tranne pochi soggetti”, dice Elisabetta Giberti oggi capogruppo di Orgoglio Centese “Orgoglio Centese è nato proprio perché non ci siamo piegati alle imposizioni di logiche di partiti che non ascoltavano i territori”.

Leggiamo della decisione del consigliere Lega Alex Melloni di aderire al gruppo misto, facendo scomparire di fatto il simbolo della lega dal consiglio comunale di Cento, ed inoltre constatiamo che le motivazioni sono le stesse che abbiamo dato noi nel 2021, quando fummo duramente attaccati (anche dallo stesso Melloni), ma non era una novità che questa fosse la modalità di gestione del partito Lega Salvini Premier fin da allora.

E non è un caso che sul panorama politico nazionale stiano nascendo soggetti che hanno (per ora solo a parole poi vedremo i fatti) l’intento di ridare una casa e rispolverare quei valori per tutti coloro

che un tempo trovavano le radici nella Lega e che invece sono stati traditi da modalità e dinamiche ancora oggi molto diffuse ma lontane dai bisogni della gente.

Nonostante lo avessimo detto ripetutamente non siamo stati ascolti ed oggi la fine della Lega è il naturale epilogo di chi fa del partito la propria casa, anziché quella di tutti.

Consapevoli di come ci si senta quando i valori e il rispetto del territorio vengono traditi dai partiti per altre logiche, auguriamo comunque un buon lavoro al Consigliere Melloni, anche se risuona inevitabilmente come uno spontaneo “ve lo avevamo detto”.

La fine della Lega è dunque l’ulteriore conferma che la strada intrapresa sia quella giusta e che Orgoglio Centese sia la casa di tutti coloro che che vogliono dare il proprio contributo ed hanno a cuore il nostro territorio, che viene sempre prima delle imposizioni dall’alto e degli ordini delle segreterie di partito da Ferrara.

