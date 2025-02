Ieri, in occasione della Giornata del Ricordo, l’Amministrazione Comunale di Terre del Reno ha voluto rendere omaggio alle vittime delle foibe e all’esodo istriano, fiumano e dalmata, con un momento di commemorazione che ha coinvolto anche le giovani generazioni del territorio.



Al di là del significato storico e doveroso di questa giornata, l’Amministrazione Comunale desidera sottolineare l’importanza del rapporto tra i Comuni e i giovani. Gli incontri con le scuole rappresentano una priorità, poiché solo attraverso un dialogo continuo con le nuove generazioni è possibile trasmettere i valori di memoria, rispetto e cittadinanza attiva, fondamentali per costruire una comunità più consapevole e unita.



Il Sindaco Roberto Lodi ha dichiarato: “Oggi più che mai è fondamentale che i ragazzi siano coinvolti in momenti come quello di ieri, affinché la memoria storica sia viva e non venga mai dimenticata. La responsabilità delle istituzioni è anche quella di garantire un futuro di pace, costruito sui valori di rispetto reciproco e solidarietà.”



L’Assessore alla Scuola, Elisabetta Zalatti, ha aggiunto: “Ieri mattina, per la Giornata del Ricordo, le classi terze dell’Istituto Comprensivo di Sant’Agostino sono venute presso la Sala Consiliare del Municipio, mentre per il plesso di Mirabello io e il Sindaco ci siamo recati direttamente da loro. Sono momenti molto importanti e significativi di confronto, indispensabili affinché eventi così tragici non si ripetano mai più. Per i ragazzi è anche un’occasione di confronto con le istituzioni, un percorso verso l’educazione civica che deve impegnarsi nella conoscenza e nel rispetto delle istituzioni, anche quelle comunali. Ma come già dimostrato dal Consiglio dei Ragazzi, i giovani di Terre del Reno conoscono e utilizzano gli strumenti istituzionali al meglio, nonostante spesso si pensi il contrario.”



L’Amministrazione Comunale ribadisce l’importanza di questo tipo di iniziative, che non solo celebrano la memoria, ma rafforzano anche il legame tra le istituzioni e le giovani generazioni, preparandole ad affrontare il futuro con consapevolezza e responsabilità.

