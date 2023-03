(foto di A. Berselli – R. Frignani)

La Sala Zarri del Comune di Cento, ha ospitato nella mattinata del 16 marzo l’evento in occasione della

“Giornata dell’Unità Nazionale della Costituzione”, “L’Inno svelato e Di sana e robusta Costituzione” con i

relatori prof. Michele D’Andrea e dott. Ferdinando di Blasio di Palizzi, organizzato in collaborazione Ancri –

Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Sezione di Ferrara, Comune di

Cento e Prefettura di Ferrara.

Nei saluti iniziali il plauso del Sindaco Edoardo Accorsi all’organizzazione per l’argomento portato a Cento e

diretto alle ragazze e ai ragazzi, ed anche il Viceprefetto Vicario della Prefettura di Ferrara dr.ssa Montesi

Francesca ha dato un segnale ricordando le parole di Pietro Calamandrei.

Uno spettacolo ed esplosione di partecipazione sinergica tra istituzioni e studenti degli istituti superiori di

Cento, Liceo Cevolani, ISIT Bassi-Burgatti e I.I.S Fratelli Taddia.

La partita giocata sulla spiegazione dell’Inno di Mameli svelato ai ragazzi, con una spiegazione del prof.

D’Andrea che ha colpito nel segno portando i ragazzi a cantare l’Inno nel modo corretto, con l’enfasi che mai

avevano provato e sentito.

A seguire il dott. Ferdinando di Blasio di Palizzi, ha presentato e raccontato la nostra Costituzione

equiparando gli organi dello Stato agli organi del corpo umano, una corrispondenza precisa e puntuale.

Una lettura che ha sbalordito i ragazzi e gli insegnanti, il coinvolgimento è stato travolgente ed al termine

apprezzato da tutti i partecipanti.

La partecipazione dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri Col. Alessandro Di Stefano e della Guardia di

Finanza Col. Cosimo D’Elia, dell’ing. Luigi Ferraiuolo dei Vigili del Fuoco, del Comandante della Polizia Locale

Fabrizio Balderi, hanno dato il chiaro segnale della presenza attiva e sensibile delle Istituzioni in cui le ragazze

e i ragazzi devono e possono trovare riferimento.

Per tutti il chiaro auspicio di riproporre la presenza del prof. D’Andrea e del dott. Di Blasio di Palizzi per

raccontare in questo modo entusiasmante gli argomenti istituzionali visti sempre in modo grigio e monotono.

La riuscita dell’evento grazie agli sponsor: Concessionaria Franciosi, Banca Centro Emilia, Pasquali s.r.l.,

C.N.A., Fermac Serigrafia di Ferrara.

