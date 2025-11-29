Giornata Internazionale delle persone con disabilità: iniziative il 3 e 6 Dicembre 2025

Il Comune di Cento partecipa per la prima volta alla Giornata Internazionale delle persone con disabilità con un’iniziativa dal titolo “CENTO SGUARDI SU CENTO” che si svilupperà il 3 e il 6 dicembre.

Mercoledì 3 Dicembre ore 10.00

presso il Centro Studi, Civica Pinacoteca il Guercino

Si terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza in cui affronteremo il tema dell’inclusione da diversi punti di vista e grazie a due significative testimonianze di due realtà del territorio: il Liceo Cevolani e la Coccinella Gialla.

“Strade a Cento per tutti“, progetto a cura del Gruppo Inclusione del Liceo G.Cevolani coordinato dalla prof.ssa Anna Marrone

“Cento per tutti“, una guida turistica di Cento a cura del gruppo dei cittadini autorappresentati di Cento, coordinati da Federica Malavolti, operatrice della Coccinella Gialla.

“PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche“, l’inclusione urbana nel Comune di Cento: a che punto siamo?

Sabato 6 Dicembre dalle 10.00 alle 13.00

presso la Civica Pinacoteca il Guercino

Cento sguardi sull’arte – La bellezza in ogni punto di vista

Ogni sguardo può vedere l’arte in modo diverso. “Cento sguardi sull’arte” nasce dal desiderio di dare voce a quelle prospettive che a volte restano in silenzio: per un giorno, persone con disabilità diventano guide museali, condividendo con il pubblico la propria visione personale dell’arte e accompagnando i visitatori in un viaggio fatto di emozioni e nuove prospettive. Ogni visita può diventare così un incontro unico, dove arte e umanità si intrecciano.

Dichiara l’Assessora alla Cultura Silvia Bidoli: “Oggi più che mai la cultura deve essere uno spazio di partecipazione, autonomia e condivisione: un luogo davvero per tutti, dove ogni voce ha valore e può diventare guida per gli altri. L’occasione è dunque lieta per invitarvi a partecipare a queste due iniziative.”

