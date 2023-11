In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Persiceto promuove alcuni eventi in collaborazione con enti e associazioni locali.

Martedì 21 novembre si inizia alle ore 20.30, nella sala consiliare del Municipio, in corso Italia 70, dove si terrà “Volti di donna”, evento promosso da Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti in collaborazione con Udi: una performance del gruppo teatrale Varki accompagnato dalla musica di sottofondo a cura dell’Associazione musicale Leonard Bernstein. Chiuderanno la serata un brindisi finale e i saluti del Vice Sindaco Valentina Cerchiari e di Loretta Serra, coordinatrice Udi Persiceto.

Sabato 25 novembre alle ore 21, al Teatro comunale, in corso Italia 72 appuntamento con “Spezziamo la catena” spettacolo di Romana Savigni ispirato a “I monologhi della vagina” di Eve Ensler. Ingresso a offerta libera, il ricavato sara devoluto alla Casa delle Donne di Modena.

Domenica 26 novembre alle ore 10.30 presso la sala Consiliare del Municipio si terrà l’incontro “Affrontare la violenza alle radici: il lavoro con uomini autori di violenza” con la partecipazione di Giuditta Creazzo, copresidente dell’associazione “Senza violenza” e coordinatrice del centro omonimo rivolto agli uomini autori di violenza contro donne e minori. L’incontro inizierà con l’esecuzione dell’aria di Mozart “Voi che sapete” tratta dalle Nozze di Figaro, cantata da Antonella Sgobba, cantante lirica e assistente amministrativa del Ministero dell’Interno, accompagnata al pianoforte. L’evento è promosso dal locale Commissariato di Polizia di Stato che durante la mattinata allestirà anche uno stand informativo sul tema della violenza sulle donne in piazza del Popolo.Sempre domenica alle ore 11, al parco del centro sportivo, in via Castelfranco 16/b, si terrà la “Camminata metabolica contro la violenza sulle donne” con l’associazione culturale Are; l’iniziativa è promossa in collaborazione con Udi. Iscrizione obbligatoria con contributo di € 10: tel 329-6829011. Il ricavato sarà destinato al centro Udi di Bologna. Dalle ore 15 alle 18, presso palestra “Dorando Pietri”, via Nuova 27/c a San Matteo della Decima, “Lezione gratuita di difesa e sicurezza personale” a cura dell’Associazione italiana Ju Jitsu Goju.

A Decima, dal 24 novembre presso scuola Mezzacasa in via Ugo Foscolo sarà allestita la mostra fotografica “Dalla violenza alla rinascita”, a cura di Udi sezione di Persiceto in collaborazione con Circolo fotografico Il Palazzaccio e Biblioteca comunale “Giulio Cesare Croce” Sezione Adulti.

