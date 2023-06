Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: targa all’ospedale di Cona, banchetti informativi AVIS nelle strutture AUSL, il contributo del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale a Cona

“Dona il sangue, dona il plasma, condividi la vita, condividi spesso” è lo slogan scelto dall’OMS per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 giugno 2023 in tutto il mondo per ringraziare i donatori volontari di sangue per il loro dono e sensibilizzare quante più persone sulla tematica dell’altruismo e sull’importanza della donazione periodica per l’accesso universale a trasfusioni di sangue sicure.

Le aziende sanitarie ferraresi aderiscono convintamente a questa importante giornata e nella giornata di mercoledì 14 giugno – presso la nuova stanza recentemente realizzata dall’ALT Rino Vullo (Associazione talassemici di Ferrara) adiacente ai locali del DH talassemia dell’ospedale di Cona -l’Avis Comunale e Provinciale assieme ad AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie i linfomi e mieloma) di Ferrara apporranno una targa celebrativa per ricordare proprio la festa del donatore. In quell’occasione verranno distribuiti gadget.

Sempre nella giornata del 14 giugno, l’Azienda USL ospiterà i banchetti informativi dell’Avis presso gli ospedali e le Case della Salute/Comunità, secondo il seguente calendario:

Cittadella San Rocco di Ferrara : dalle ore 9 alle ore 17 in galleria

: dalle ore 9 alle ore 17 in galleria Ospedale di Argenta : dalle ore 10 presso l’ingresso dell’ospedale

: dalle ore 10 presso l’ingresso dell’ospedale Ospedale del Delta : dalle ore 8 alle 14 presso l’atrio principale

: dalle ore 8 alle 14 presso l’atrio principale Casa della Salute di Bondeno : dalle ore 9 presso la sala di attesa al piano terra

: dalle ore 9 presso la sala di attesa al piano terra Casa della Salute di Comacchio : dalle ore 8 alle 14 presso l’atrio principale

: dalle ore 8 alle 14 presso l’atrio principale Casa della Salute di Copparo : dalle ore 9 presso l’atrio principale

: dalle ore 9 presso l’atrio principale Casa della Salute di Portomaggiore: dalle ore 9 all’ingresso nell’atrio

I volontari saranno presenti per promuovere l’informazione e l’educazione alla cultura del dono e al suo ruolo fondamentale nel sistema trasfusionale, e incoraggiare così i cittadini verso la donazione.

Obiettivo anche della festa del donatore che si terrà mercoledì 14 giugno presso la Base del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, in cui è prevista la partecipazione della direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi Monica Calamai per portare un contributo alla tavola rotonda “AVIS e Aeronautica uniti nei valori della solidarietà” in programma alle ore 18 presso la Sala Conferenze del COA.

Una collaborazione sempre più forte, improntata al sostegno reciproco, e sancita dalla convenzione stipulata lo scorso febbraio fra le Aziende Sanitarie ferraresi, l’Avis di Ferrara e la Fidas di Renazzo. Tra gli obiettivi condivisi, qualificare la rete dei 16 punti di raccolta Avis sul territorio provinciale e organizzare iniziative mirate ad accrescere ulteriormente la sensibilità della cittadinanza su questo aspetto e, conseguentemente, ad aumentare le donazioni e il ricambio generazionale dei donatori.

Da sempre Avis Provinciale Ferrara e il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale (SIT) dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Ferrara (diretto dal dott. Gianluca Lodi) svolgono sul territorio ferrarese un lavoro quotidiano rivolto alle terapie salvavita che si basano sulla donazione del sangue.

Emocomponenti (Emazie, Piastrine e Plasma fresco) ed Emoderivati (Albumina, Ig vena” e Fattori della coagulazione) sono principi terapeutici essenziali che solo attraverso la donazione del sangue possono essere garantiti. Avis Provinciale Ferrara dal 2003 ha in carico la raccolta di sangue e plasma su tutto il territorio provinciale, sempre sotto la regia del SIT, che a sua volta governa la raccolta sulla base delle indicazioni che arrivano dalla cabina di regia del Centro Regionale Sangue (CRS) di Bologna.

“Tutto questo – spiega il dott. Lodi – nell’ottica di garantire e mantenere l’autosufficienza delle scorte di sangue necessarie per erogare emocomponenti ed emoderivati ogni volta sia necessario. Nell’anno 2022 AVIS Ferrara ha garantito 23.734 donazioni di cui 22.354 di sangue intero e 1380 di plasma, che il polo di lavorazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna ha trasformato in prodotti trasfusionali e distribuito ai presidi di riferimento dell’Area Vasta Centrale, di cui Ferrara fa parte. Al nostro SIT arriva ogni giorno il prezioso carico di emocomponenti, pronti per il loro utilizzo clinico, che ci permette di garantire tutte le terapie trasfusionali necessarie per i pazienti del nostro territorio. Nel 2022 abbiamo garantito queste terapie a oltre 4800 pazienti ai quali sono state somministrate complessivamente 21045 emazie concentrate, 1745 unità di plasma fresco e 1420 pool di piastrine”.

“Dal febbraio 2023 ho l’incarico di Direttore (facente funzioni) del SIT Ferrara – prosegue Lodi – e questa grande responsabilità mi offre la possibilità di mettere in campo la lunga esperienza maturata dal 1988 quando entrai a far parte dello staff medici diretto allora dal prof. Cesare Menini, che nel lontano 1955 fondò il Centro Trasfusionale ed Emodiagnostico e lo diresse fino al 1992. Tutti i suoi insegnamenti erano orientati al dialogo e alla collaborazione, soprattutto con AVIS, che – attraverso i suoi donatori – rappresentava per noi medici, biologi, tecnici e infermieri il principio su cui veniva a fondarsi il nostro lavoro quotidiano, che allora come oggi è rivolto alla salute dei nostri pazienti”.

E ai valori servono volti per portare avanti la causa. È il caso di una giovane donatrice di Cento, la 26enne Irene Oppi, scelta come testimonial della campagna nazionale “Storie di donatori”, promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con Avis, Croce Rossa, Fidas e Fratres per promuovere la donazione del sangue.

“Mi fa piacere essere stata scelta come una delle protagoniste di questa campagna e mettermi in gioco per diffondere in prima persona il valore della donazione di sangue soprattutto tra i miei coetanei, tra i più giovani, in modo da poter dare il buon esempio anche attraverso gli incontri nelle scuole” racconta Irene Oppi, che porta la sua testimonianza dalla prima donazione a 18 anni all’Avis di Cento fino al ruolo di coordinatrice della Consulta Giovani Nazionale.

La video-testimonianza è visibile sul sito tematico del Ministero (a questo link) e verrà condivisa sui canali social dell’Azienda USL di Ferrara (Facebook e Linkedin) su gentile concessione dell’Avis nazionale e centese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...