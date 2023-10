GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE: CONFAGRICOLTURA TORNA SUI BANCHI DI SCUOLA

Anche quest’anno Confagricoltura Ferrara torna nelle scuole della provincia in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre.

L’edizione 2023 è stata intitolata dalla Fao ‘L’acqua è vita, l’acqua è cibo. Non lasciare indietro nessuno’.

Al centro l’importanza dell’acqua, che i funzionari di Confagricoltura hanno cercato di spiegare agli studenti di elementari e medie, sensibilizzandoli sul tema. Non solo comprendere l’importanza dell’acqua ma anche la gravità degli sprechi a cui assistiamo ogni giorno. Nel mondo solamente il 2,5% dell’acqua presente è dolce. Come tutte le risorse naturali non è infinita e la rapida crescita della popolazione, l’urbanizzazione, lo sviluppo economico e il cambiamento climatico stanno sottoponendo le risorse idriche del pianeta a uno stress crescente. Numerose sono le sfide che attendono gli agricoltori del futuro. Occorre produrre di più, ma con minori risorse.

“Secondo noi – evidenzia il presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca – tutti devono essere coinvolti, imprese, governi, cittadini, solo così si potrà vincere la sfida che l’agricoltura è chiamata ad affrontare: puntare con sempre maggiore determinazione all’aumento della produzione preservando le risorse naturali, in primis l’acqua e l’ambiente, di cui l’agricoltore è e deve essere il principale custode”.

L’incontro si è concluso con la distribuzione agli alunni delle mele di aziende associate a Confagricoltura per la merenda.

Cinque le scuole della provincia che hanno ospitato Confagricoltura nelle proprie aule questa mattina, martedì e mercoledì toccherà alle scuole di Ro, Berra, Tresigallo e Formignana.

