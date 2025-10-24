Giornata Mondiale dell’Alimentazione FAO – 2025, CONFAGRICOLTURA FERRARA FA TAPPA ANCHE A CENTO: COINVOLTA LA SCUOLA MEDIA MALPIGHI

L’approdo alla Scuola Media Paritaria Malpighi ha registrato mercoledì 22 ottobre, l’arrivo della quarta tappa del tour di Confagricoltura Ferrara dedicato a divulgare i valori, le attività e i contenuti della FAO, l’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, anche nella città del Guercino.

Nel decennale dall’avvio dell’iniziativa l’équipe composta per l’occasione dalla vice presidente Raffaella Cavicchi e da Stefania Agarossi, membro di Giunta esecutiva nonché presidente della Delegazione di Terre del Reno, ha raccontato e illustrato alle due classi di 2^ – una quarantina di partecipanti – il senso e il significato della giornata che ha posto al centro la necessità di ridurre la povertà favorendo un futuro meno opprimente e più umano alla maggioranza della popolazione mondiale composta da oltre 8 miliardi di persone.

Pienamente operativi nell’équipe anche Emanuele Vallieri, segretario di Delegazione, e Paolo Saletti, dell’Ufficio Tecnico che hanno supportato l’incontro con la scuola unitamente al corpo docente e alla dirigenza scolastica.

L’occasione per instaurare naturalmente un dialogo coi discenti narrando e illustrando la situazione, attingendo a piene mani da esempi pratici dettati dall’esperienza umana e professionale delle due relatrici anche in ambito sociale al quale, oggi più di ieri, l’agricoltura fa sempre più riferimento: non a caso il tema dell’iniziativa annuale FAO “Mano nella Mano per un’Alimentazione e un Futuro Migliori” fa sottointendere, fra l’altro, solidarietà e cooperazione internazionale su questi fronti.

Infine la distribuzione del materiale informativo ai partecipanti: il vademecum di piccole azioni quotidiane da porre in essere per raggiungere lo scopo #FameZero ; il memorandum per il corretto smaltimento dei rifiuti racchiuso nella campagna di sensibilizzazione “Getta i rifiuti … ma come si deve!” ideata e promossa da Confagricoltura Ferrara di recente.

