Giornata Mondiale dell’Alimentazione FAO – 2025

“Mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliori”

Confagricoltura Ferrara prosegue il rapporto di collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio avviato dieci anni addietro

Nell’ottantesimo anniversario dalla fondazione della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, e nel decennale dell’adesione di Confagricoltura Ferrara alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione celebrata il 16 ottobre di ogni anno per ricordare l’istituzione dello stesso organismo internazionale, l’unione provinciale dell’organizzazione sindacale delle imprese agricole prosegue nell’intento di far conoscere alle nuove generazioni il mondo agricolo e tutto ciò che ruota attorno al cibo, all’alimentazione, alla riduzione degli sprechi, al risparmio energetico e alle azioni che si possono promuovere per un pianeta più a misura d’uomo.

E lo fa continuativamente attraverso l’attivazione di un progetto di collaborazione con una decina di Istituti Comprensivi diffusi sul territorio provinciale e rivolto agli studenti e alle studentesse della secondaria di primo grado, in particolare alle classi di 2^ media, a partire da domani 14 ottobre presso l’Istituto Comprensivo di Copparo, nel capoluogo,e fino a giovedì 30 ottobre nella sede staccata del’Istituto Comprensivo “De Pisis”, in via Ladino a Porotto. Altre tappe presso i plessi di: Berra Bondeno, Cento, Cona, Ferrara, Formignana, Ro Ferrarese, Tresigallo.

“Ci sono tematiche che ci interpellano tutti come singoli e rappresentano anche un serio monito per chi opera nel settore primario – spiegano i vertici di Confagricoltura Ferrara –: la degradazione del suolo interessa oltre il 10% delle terre disponibili, di cui circa il 60% è destinato all’agricoltura’; mentre ben 673 milioni di persone soffrono la fame circa 900 milioni di adulti sono obesi e 35,5 milioni di bambini sotto i cinque anni sono in sovrappeso, il cambiamento climatico provoca variazioni nelle rese delle colture, influisce sulla distribuzione delle specie ittiche., altera la composizione dei nutrienti e facilita la diffusione di parassiti e malattie. Solo un piccolo esempio delle implicazioni e dei risvolti sociali e culturali a cui si va incontro senza mettere in pratica i dovuti correttivi”.

Saranno pertanto presenti operatori, collaboratori e tecnici in ognuno degli otto appuntamenti previsti per l’edizione 2025 e al termine di ogni incontro si consumerà il rito dell’allegra consegna delle mele offerte dalle aziende associate di Confagricoltura Ferrara. L’iniziativa assolutamente gratuita, rientra tra le azioni della stessa unione provinciale a favore delle Scuole del territorio provinciale. Nel corso dell’iniziativa verrà ulteriormente divulgata la campagna di sensibilizzazione “Getta i Rifiuti … ma come si deve!” atta a promuovere senso civico e comportamenti virtuosi da adottare nella gestione dei rifiuti anche da parte dei più giovani.

