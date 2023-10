Giornata Mondiale dell’Alimentazione – Il valore del Pane

La Coppia di Pane e la Giornata Mondiale dell’Alimentazione: si festeggia lunedì 16 ottobre un appuntamento mondiale che ovviamente a Ferrara, patria indiscussa dell’intramontabile “Ciupeta”, assume un significato del tutto particolare.

Il presidente provinciale dei Panificatori Ascom, Sergio Perdonati e decano dell’Arte Bianca presenta così la Giornata: “Il pane è un alimento primario e completo dal punto di vista nutritivo che deve essere sempre presente sulle tavole dei consumatori. L’invito è frequentare tutti i giorni panifici e rendersi conto in città come in provincia della bontà dei nostri prodotti da forno”.

“I panificatori – aggiunge Davide Urban direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara – sono un settore essenziale nella filiera del commercio di vicinato su tutto il territorio provincia. Questa Giornata è dedicata proprio ai maestri del’Arte Bianca o, a supportare il loro importante lavoro.

In questa ottica i Panificatori Ascom di Ferrara e di Ravenna realizzeranno in modo congiunto il prossimo 2 novembre (nell’ambito del Ferrara Food Festival in piazza Municipale) un momento di approfondimento sul valore del Pane tradizionale sulla sua salubrità e sostenibilità dal titolo “Arte Bianca: eccellenze gastronomiche tra Ferrara e Ravenna”

Cristina Saletti , direttore medico del servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Ferrara, spiega “Le linee Guida per una sana alimentazione italiana ci invitano a seguire una dieta sana, sicura e sostenibile ricca di alimenti di origine vegetale quali verdura, frutta, cereali e derivati degli stessi quali pasta, riso, e tra questi ovviamente il pane. Per dieta sana intendiamo una dieta basata su principi molto semplici quali l’equilibrio (nessun alimento va escluso dalla dieta se non in caso di allergie, intolleranze o patologie), la varietà, la moderazione (attenzione alle quantità) sempre rispettosi della convivialità, delle tradizioni locali e della filiera breve”.

Associazione Panificatori Artigiani & Affini di Ascom Confcommercio Ferrara rappresenta sull’intera provincia qualcosa come una cinquantina di attività nel settore della panificazione: nell’ambito di un apposito bando regionale è prevista un’azione di valorizzazione dei prodotti da forno e quindi più in generale dell’Arte Bianca. Si tratta del 5^ anno consecutivo di lavoro in questa direzione. Nelle settimane scorse il Pane è stato presentato e valorizzato nel corso di alcuni significativi eventi pubblici promossi da Ascom Confcommercio: il Mercato Europeo (a Ferrara) ed il concorso la Coppia d’Oro 2023 (a Bondeno).

