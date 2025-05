Giornata Nazionale della Ristorazione – 17.05 – Educazione Alimentare a Ferrara promossa da Fipe Confcommercio e Confcommercio Ferrara

Allegria, Curiosità e Passione: sono stati gli ingredienti della mattinata dedicata all’Educazione alimentare e promossa dalla Fipe Confcommercio Ferrara nell’ambito della Giornata nazionale di Ristorazione e che si è svolta al’istituto comprensivo scolastico “Cosmè Tura” al Villaggio INA nel quartiere Barco, a Ferrara con la collaborazione della dirigente didattica Cristina Corazzari. Ospite della mattinata ed insegnante d’eccezione è stato lo chef giovane quanto quotato Filippo Venturi della pizzeria ME.

Matteo Musacci, presidente provinciale dei Pubblici Esercizi di Confcommercio ha spiegato il senso dell’iniziativa: “Oggi con al presenza dello chef Venturi, nostro associato, che ha potuto raccontare la sua idea di cucina e la sua esperienza abbiamo affrontato un tema per noi basilare come Fipe che è quello di portare l’educazione alimentare, uno dei pilastri della Giornata della Ristorazione, direttamente nella Scuola primaria e che possa portare ad una coscienza consapevole del Cibo che possa partire già dai primissimi anni della didattica, E ringrazio la dirigente scolastica e tutte le docenti per la collaborazione dimostrata”.

Concetti ripresi dalla dirigente scolastica Corazzari: “Ringrazio Fipe Confcommercio per questo progetto: l’educazione alimentare ha un valore importante che ha va ben oltre il momento della ristorazione in una scuola dove ci sono studenti di una ventina di nazionalità ed assume un profondo valore sociale e diventa un potente strumento di comunicazione e che si unisce ad almeno due progetti in questa direzione rivolti a questi ambiti”.

Una mattinata dove i giovanissimi chef si sono cimentati – tra grembiuli, guanti e sguardi di comprensibile curiosità – nella pulizia e nella preparazione di gamberetti, calamari e della immancabile pizza con una passione ed entusiasmo contagiosi sotto l’occhio premuroso delle docenti e di un insegnante d’eccezione “Scopo della mattinata – conferma Filippo Venturi – abbiamo fatto ai bambini toccare con la mani la materia proprio per andare all’origine del cibo trasformato ed ritornare dunque all’essenza del cibo “

La Giornata nazionale della Ristorazione è alla sua III^ edizione e vede il patrocinio di quattro ministeri: Turismo, Made in Italy, Agricoltura e Sovranità Alimentare e degli Affari Esteri ed avrà il suo culmine il 17 maggio in Parlamento con una cerimonia ufficiale.

