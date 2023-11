Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne 2023: Fiaccolata il 24 alle 20.30

In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne 2023, insieme al Comune di Cento riproponiamo l’ormai tradizionale Fiaccolata contro la violenza sulle donne che si svolgerà venerdì 24 novembre alle ore 20.30 con partenza dalla panchina rossa in Piazza Andrea Costa a Pieve di Cento, ci fermeremo per la consueta tappa alla residenza Melloni con le volontarie di ANT per poi ritrovarci con il gruppo di Cento sul Ponte Vecchio nel piazzale illuminato alle 21.30 dove concluderemo la giornata con una lettura organizzata dalle nostre bravissime bibliotecarie. Anche quest’anno per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne abbiamo deciso di coinvolgere tutta la nostra comunità in un gesto concreto di solidarietà e impegno per dire no alla violenza di genere, per ribadire la netta condanna a ogni forma di discriminazione, disagio e maltrattamento delle donne. Una passeggiata che sarà accompagnata dalla luce di una vostra torcia per illuminare il cammino. Ogni passo percorso assieme sarà un passo verso una cultura della pace, della giustizia e della convivenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...