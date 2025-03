Giovani aziende crescono: il Sindaco Accorsi e l’Assessore Taddia incontrano giovani imprenditori del territorio

Il coraggio di mettersi in gioco, la voglia di costruire il proprio futuro e l’amore per il territorio: sono questi gli elementi che accomunano tanti giovani centesi che hanno scelto di avviare un’attività imprenditoriale. Per conoscere da vicino le loro storie e comprendere le opportunità e le difficoltà che incontrano nel loro percorso, il Sindaco Edoardo Accorsi e l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive Filippo Taddia, insieme alle Associazioni di Categoria, stanno incontrando giovani imprenditori che hanno deciso di investire su sé stessi e sul territorio.



Tra le storie emerse in queste settimane ci sono quelle di Beatrice Vicino, 25 anni, e Nicolò Guidetti, 21 anni.



Beatrice, dopo aver preso in mano l’azienda di famiglia, ha avviato una propria attività di consulenza per ristrutturazioni, mantenendo la collaborazione con molte delle aziende e dei clienti storici dell’impresa paterna. Un percorso che coniuga tradizione e innovazione, valorizzando competenze acquisite sul campo e nuove visioni imprenditoriali.



Nicolò, invece, dopo aver completato gli studi alberghieri e maturato esperienza in diversi locali del territorio, ha deciso di aprire la sua attività di ristorazione, “La Casa di Campagna”, dimostrando che la passione e la determinazione possono trasformarsi in una concreta opportunità di lavoro, anche in giovanissima età.



“Storie come quelle di Beatrice e Nicolò ci rendono orgogliosi del nostro territorio”, ha dichiarato il Sindaco Edoardo Accorsi. “Vedere giovani che con determinazione e passione scelgono di investire nel proprio futuro e nella nostra comunità è un segnale di grande speranza. Come Amministrazione, vogliamo essere al loro fianco, ascoltarli e sostenerli nel loro percorso di crescita.”



L’Assessore Filippo Taddia ha aggiunto: “Questi incontri ci permettono di toccare con mano l’energia e la creatività delle nuove generazioni di imprenditori. Sono storie di impegno, sacrificio e visione. Il nostro compito è quello di creare le migliori condizioni possibili affinché queste realtà possano consolidarsi e crescere. Un ringraziamento a CNA e Confesercenti, per aver organizzato questi incontri e per il loro supporto, grazie al quale accompagnano questi giovani nel loro percorso imprenditoriale.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...