Giovedì 16 ottobre ’25, Giornata Mondiale dell’Alimentazione – Il Pane Tradizionale tra mode e tendenze

La Coppia di Pane e la Giornata Mondiale dell’Alimentazione: si festeggia giovedì 16 ottobre un appuntamento mondiale che ovviamente a Ferrara, patria indiscussa dell’intramontabile “Coppia”, assume un significato particolarissimo. Un invito è frequentare non solo ovviamente in questa occasione bensì tutti i giorni i panifici, un modo per mantenere vive tradizioni e socialità oltre che ovviamente poter gustare prodotti di qualità.

“I panificatori – aggiunge Marco Amelio presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – costituiscono per identità e tradizione rappresentano l’essenza delle attività di vicinato e costituiscono anche dal punto di vista delle relazioni umane un segmento importante nella vita delle nostre comunità. Questa Giornata è dedicata proprio ai maestri del’Arte Bianca a sostenere il loro lavoro che rende il pane una delle eccellenza di Ferrara e Provincia. Un’occasione per ricordare anche il compianto Sergio Romano Perdonati presidente storico dei nostri Panificatori e che è mancato nell’ottobre dell’anno scorso”. I Panificatori di Confcommercio interverranno il prossimo 31 ottobre (nell’ambito dell’inaugurazione del Ferrara Food Festival in piazza Municipale) con una relazione del maestro panificatore Antonio Di Benedetto: “Affronterò – spiega – il tema del Pane Fresco tra mode e nuove tendenze. Ad esempio l’intervento si concentrerà sulla riscoperta di antiche tradizioni e i nuovi prodotti realizzati nel rispetto di quanti soffrono di allergie o disturbi alimentari”.

Un lavoro di promozione nell’ambito di un apposito Bando promosso dalla Regione Emilia Romagna volto al sostegno dell’Arte Bianca. Si tratta del 7° anno consecutivo di lavoro in questa direzione: il pane infatti è stato presentato e valorizzato nel corso di alcuni eventi pubblici promossi da Confcommercio come il Mercato Europeo a Ferrara (nella primavera scorsa) ed il concorso la Coppia d’Oro 2025 (durante la recente Fiera d’Ottobre a Bondeno).

