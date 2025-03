Giovedi’ 27 marzo Giornata Mondiale del Teatro, la Pandurera di Cento apre le porte ai giovani con un doppio spettacolo ad ingresso libero, alle ore 10 e alle ore 21

Giovedi’ 27 marzo p.v., in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Teatro Pandurera di Cento apre le porte ai giovani con un doppio spettacolo ad ingresso libero, alle ore 10 e alle ore 21.

Uno spettacolo semplice ed essenziale -interamente realizzato e interpretato dagli alunni della scuola Secondaria di II grado-destinato ai loro coetanei e frutto dei laboratori per interpreti e per tecnici audio/ luci del progetto “Obiettivo teatro”,

Ideato e coordinato da Fondazione Teatro G.Borgatti (svoltosi con regolarità da ottobre 2024) si avvale anche al prezioso contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e alla collaborazione degli Istituti di Scuola Secondaria del territorio: Liceo G.Cevolani, ISIT Bassi-Burgatti e IPSIA f.lli Taddia.

“Jekyll & Hyde:Siamo luce e ombra” trae spunto dal romanzo di Robert Louis Stevenson che, a distanza di anni, continua a svelarsi attuale, un’interessante metafora sulla dualità umana.

In una scuola di un tempo non definito, si intrecciano vite ed episodi di adolescenti (non così diversi da quelli di intere generazioni che li hanno preceduti) alla conquista della propria individualità e del proprio spazio nel mondo, nel turbine di complicate esperienze relazionali.

E’ qui che emergono i primi ostacoli, si scoprono pulsioni e fragilità che allontanano dalla maschera alla quale l’ambiente in cui vivono li ha abituati.. quella maschera dietro cui nascondono agli altri e, principalmente a se stessi, le parti di sé che ritengono “inadeguate” ma soprattutto, quella maschera con la quale si identificano e si presentano ogni giorno nella società.

E’ l’inizio del caos.

Quando i nostri Dr.Jekyll si illuderanno di porre rimedio ai loro disagi assumendo una “sostanza misteriosa dagli effetti straordinari”, ne diventeranno dipendenti e, proprio come Hyde, si ritroveranno alterati e irriconoscibili a se stessi.

…Ma in questa vicenda dal diverso epilogo l’esperienza vissuta farà maturare una nuova consapevolezza: l’individuo è luce e ombra che in lui, convivono in maniera indissolubile.

